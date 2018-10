Raud vind blæs over Oppland KrF

innenriks

Fylkesleiar Toril Kristiansen seier at det ikkje blir lagt opp til at «vinnaren tek alt» i delegatvalet.

– Vi skal prøve å velje landsmøtedelegatar som speglar haldninga til retningsvalet i fylkespartiet. Derfor blir det først ei avstemming om folk ønsker å forhandle til venstre eller høgre. Så blir det valt delegatar etter eit forholdstalsprinsipp, seier Kristiansen til NTB.

Sjølv står ho på linja til partileiar Knut Arild Hareide.

– Eg synest at KrF skal prøve å forhandle med Senterpartiet og Arbeidarpartiet for å få gjennomslag for den politiske plattforma vår. Vi er jo òg i posisjon med Ap og Sp i fylkestinget, og dei fleste eg har snakka med i forkant av fylkesårsmøtet, meiner nok det same, seier Kristiansen.

– Så det blæs ein raud vind over Oppland KrF?

– Eg vil heller seie at vi står i sentrum. Og vi opplever at Ap og Sp står nærmare sentrum enn det Høgre og Framstegspartiet gjer, seier Kristiansen.

Oppland KrF skal sende seks delegatar til det ekstraordinære landsmøtet 2. november. I tillegg til Kristiansen skal fem delegatar veljast på fylkesårsmøtet på Hafjell hotell i Øyer tysdag kveld.

