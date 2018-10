Trippeltriumf for Hareide – men ingenting er avgjort

innenriks

Men om det held til fleirtal på landsmøtet, er framleis høgst usikkert.

Måndag vart det halde ekstraordinære fylkesårsmøte i Buskerud, Hedmark og Finnmark. Av dei 16 delegatane som dei tre fylka skal sende til landsmøtet, vil tolv stemme raudt, mens fire vil stemme blått.

Både i Buskerud og Hedmark vart resultatet fire raude og to blå, mens alle Finnmarks fire delegatar er raude.

Tala er ein solid opptur for Hareide etter at Rogaland KrF laurdag enda opp med ein delegasjon der 15 av 16 delegatar vil stemme for samarbeid med Solberg-regjeringa.

Så langt er det klart at av dei 190 delegatane på landsmøtet, vil 36 samarbeide med venstresida, 38 med høgresida, mens ni vil fortsette i opposisjon.

Kva dei andre 105 vil gjere er førebels usikkert. Men undersøkingar VG og NRK har gjort, som også tar med delegatar som er innstilte frå fylkeslaga som enno ikkje har hatt fylkesårsmøte, tyder på at mange ønsker seg inn i statsminister Erna Solbergs regjering.

VG har kartlagt 128 av 190 delegatar, og skriv at 49 vil i regjering med Ap og Sp, mens 68 vil i regjering med Høgre, Frp og Venstre. NRKs oversikt viser at dei blå leier 62–45.

KrF-leiar Hareide innrømde før fylkesårsmøta måndag at han har blitt litt mindre optimistisk enn han var i førre veke.

– Men eg har likevel ei meir positiv forventning enn eg hadde i starten. Dette løpet er heilt ope, og ingen ting er avgjort, sa han til NTB.