Biskop tilbakeviser Listhaugs kyrkjekritikk

Biskop og preses i Bispemøtet Helga Byfuglien forsvarar i eit innlegg i Dagbladet kvifor Den norske kyrkja har engasjert seg i flyktningpolitikk og klimapolitikk dei siste åra.

Bakgrunnen er Sylvi Listhaugs bok «Der andre tier», der Listhaug skuldar leiande biskopar og prestar, inkludert Byfuglien, for «å la kirken vår råtne på rot ved å gjøre den til en arena for politikk i stedet for å forkynne den kristne tro».

– At kyrkja ikkje skulle gå inn i store tema som rører ved menneskeverdet og skaparverket, vil gjere den kristne forkynning tannlaus og lausriven frå si samtid. Kyrkja kan neppe forkynne eit radikalt nestekjærleiksbod utan at det inkluderer vårt ansvar for flyktningar. Kyrkja kan ikkje forkynne eit bodskap om skaparverket utan å ta på alvor menneskeskapte klimaendringar, skriv Byfuglien.

Biskopen er likevel einig i at kyrkja ikkje skal drive med praktisk politikk og meine noko om talet på kvoteflyktningar eller konsesjonsrundar i oljenæringa

– Ulike politiske løysingar kan vere like moralsk høgverdige. Men kyrkja må åtvare mot talemåtar som legg opp til at vi kan sleppe å bli utfordra av menneske på flukt, eller sleppe å sjå vårt ansvar i møte med klimautfordringar, skriv ho.

