Kronprinsesse Mette-Marit har fått lungefibrose

Mette-Marit (45) har over tid vore gjennom omfattande utgreiingar av helsa og fått påvist ein uvanleg variant av fibrose i lungene, ifølgje legen til kronprinsessa, professor Kristian Bjøro ved Rikshospitalet.

Det er førebels ikkje avklart om lungesjukdommen er ledd i ein meir omfattande autoimmun sjukdomsprosess eller om det er andre årsaker som ligg til grunn for forandringane i lungene, heiter det i ei pressemelding frå kongehuset.

Sakte utvikling

– Eg har i ein del år tidvis hatt helseutfordringar, og no veit vi meir om kva desse botnar i. Tilstanden gjer at arbeidskapasiteten kjem til å variere. Kronprinsen og eg vel å informere om dette no, mellom anna fordi det framover er behov for å planlegge periodar utan offisielt program. I samband med behandling og når sjukdommen er meir aktiv, blir dette nødvendig, seier Mette-Marit.

Bjøro opplyser at dei allereie har følgt lungeforandringane i fleire år, og at sjukdomsutviklinga i denne perioden har vore sakte. Utgreiing og behandling skjer ved Rikshospitalet i Oslo og i samarbeid med legar i utlandet.

Behandlingsforsøk

– Kronprinsessa må gjennom ytterlegare undersøkingar og behandlingsforsøk framover. Ved slike tilstandar som den kronprinsessa har, er det vanleg at vi samarbeider med miljø i utlandet, seier Bjøro.

Han seier vidare at årsaka til denne typen fibrose, er lite kjent, men at det er brei semje om at han ikkje har samanheng med miljø- eller livsstilsfaktorar, slik andre meir vanlege typar av lungefibrose har.

Avgrensingar

Det er gunstig at sjukdomen er påvist på eit tidleg stadium.

– Sjølv om ein slik diagnose i periodar legg avgrensingar på livet mitt, er eg glad for at sjukdommen er oppdaga så tidleg. Målet mitt er framleis å arbeide og delta i offisiele program så mykje som mogleg, seier kronprinsessa.