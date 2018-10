Lågtrykk over Island gir vind på Vestlandet

innenriks

– Vestlandet har allereie litt byevêr, men det blir jamnare nedbør når dette vêret kjem inn over landet. Det vil føre til høgare temperaturar og aukande snøgrense, seier vakthavande meteorolog Ragnhild Nordhagen i Meteorologisk institutt til NTB.

Vindstyrken kjem truleg opp i stiv kuling utsette stadar på Vestlandet og i fjellet i Sør-Noreg. Lågtrykket kjem til å flytte seg vidare austover og bli svekt på ferda. Dermed blir det gradvis rolegare torsdag og innover mot helga.

– Når vi kjem til helga, er det lågtrykket over Karahavet som gjer at det blir gradvis kaldare. Det kjem nok enkelte byer nord på Vestlandet og i Trøndelag. Sør for Stad blir det lettare vêr. Søndag blir det opphaldsvêr i heile Sør-Noreg, slik det ser ut no, seier Nordhagen.

Russisk lågtrykk mot Finnmark

Det er to lågtrykk som kjem til prege vêret i heile landet dei kommande dagane: eit lågtrykk over Karahavet, nordaust for Finnmark, som sender kulde mot Noreg og fører med seg ein del byevêr frå Lofoten og nordover. Lågtrykket over Island går austover og gir vind og dårleg vêr på Vestlandet.

– I Nord-Noreg blir det nok litt påfyll av snø dei nærmaste dagane. Sør for Lofoten blir det ei fin, klar og kald hausthelg, utan noko særleg nedbør, seier Nordhagen.

Har du lagt planar om å sesongdebutere på natursnø i skiløypa til helga, må du dra eit godt stykke opp i høgda, og gjerne langt vest eller nordover. Nedbøren som er venta i Finnmark før helga, kjem utsette stadar som snø.

– Lågtrykket over Karahavet gir kaldare temperaturar i heile landet og ein del byevêr i ytre strøk av Finnmark frå fredag. Byevêret trekker innover mot Troms og nord i Nordland laurdag. Sør i Nordland blir det opphaldsvêr, seier Nordhagen.

Frost og sol på Austlandet

Men snøvêret som skulle komme på Austlandet fredag, blir det ikkje noko av, slik det ser ut til no. Det kan bli litt byevêr heilt sør på Sørlandet, men fjellskiljet i Sør-Noreg sørger at for lågtrykket som flyttar seg austover frå Island, held seg i vest.

Dermed er det grunn til å vente kalde, klare og solfylte dagar på Austlandet. Nordhagen er forsiktig med å kalle dei haustdagar, fordi det blir så kaldt at dei like gjerne kunne kvalifisert til karakteristikken snølause vinterdagar. Har du lagt planar om å sesongdebutere på natursnø i skiløypa til helga, må du nok eit stykke opp i høgda, og gjerne langt vest eller altså nordover.

– Laurdag og søndag, ser det ut til at dei fleste stader får kuldegrader nattetid. Ein del stader i låglandet i Sør-Noreg får nok plussgradar på dagtid, men berre nokre få grader nokre få stadar. Nattetid blir det nok minusgrader stort sett i heile landet, seier Nordhagen.

(©NPK)