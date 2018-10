Makaveli Lindén varetektsfengsla i Frankrike

innenriks

Norske styresmakter har no 40 dagar på seg til å krevje han utlevert.

Lindén er sikta for å ha drepe Heikki Bjørklund Paltto (24) på Majorstua måndag førre veke og dessutan for å ha gjort eit grovt ran tidlegare same dag.

20-åringen kom til retten i Dijon i Frankrike med bind for auga, eskortert av maskert sivilt politi.

– Eg vil krevje han fengsla i 40 dagar, som er fristen norske styresmakter har på å sende over dokument. Det er europeisk standard, sa assisterande statsadvokat Pascal Labonne-Collin til Dagbladet før fengslingsmøtet.

Til VG seier Labonne-Collin at den drapssikta svensken skal ha oppsøkt lege før han kom til Dijon, der han vart arrestert. Han seier òg at 20-åringen ikkje har gitt uttrykk for noko anna enn at han ønsker å bli utlevert til Noreg.

Ikkje vore samarbeidsvillig

– Han er ikkje samarbeidsvillig. Han er aggressiv, opphissa og nervøs, sa visepolitimeister Olivier Dupas i Dijon til Aftenposten. Han legg at ei utlevering til Noreg kan ta nokre veker.

– Politiet jobbar no med utleveringskravet. Det må sendast via Oslo statsadvokatembete, Riksadvokaten og Justisdepartementet, seier påtaleansvarleg i saka, politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt.

Hatlo opplyste til NTB onsdag ettermiddag at utleveringskravet er sendt frå norsk politi, men at det ikkje er sendt til Frankrike enno.

– Utleveringskravet skal mellom anna først omsettast, men det hastar ikkje. Vi har frist til 30. november, seier han.

– Kor lang tid det vil ta å få han utlevert, er avhengig av om han seier seg einig i det, sa Hatlo på ein pressekonferanse på politihuset i Oslo tysdag kveld. Viss ikkje han samtykker, kan det dryge før 20-åringen er på plass i eit norsk fengsel.

Hatlo opplyser at dei framleis vurderer å sende ned norsk politi som kan avhøyre den sikta i Frankrike.

– Når det kan skje, er enno ikkje avklart. Dette må gjennom den franske påtalemakta først. Viss vi reiser nedover, får den sikta ein norsk forsvarar, seier Hatlo.

Arrestert på jernbanestasjonen

Lindén vart arrestert av væpna politi på jernbanestasjonen i den austfranske byen tysdag ettermiddag.

Ifølgje opplysningane som har komme fram til no, rømde 20-åringen tilbake til heimbyen Uppsala etter drapet i Oslo og reiste vidare derfrå.

Aftonbladet skreiv tysdag at mobilen hans vart spora til Belgia søndag. Samarbeidet med belgisk politi førte vidare til Frankrike. Sentrale franske politistyresmakter kontakta deretter det lokale politiet i Dijon, som rykte ut til jernbanestasjonen og arresterte han.

Politihundar og pansra køyretøy

Jourhavande på politihuset i byen sa tysdag kveld at pågripinga fann stad klokka 16.30. Fem minutt seinare fekk politiet i Oslo melding frå dei franske kollegaene sine om pågripinga.

– Han kom nordfrå med toget, frå Châlons-en-Champagne. Pågripinga vart utført av sivilt politi og gjekk roleg for seg, men dei fekk støtte av innsatsstyrken, sa jourhavande.

20-åringen har vore internasjonalt etterlyst sidan fredag førre veke.

