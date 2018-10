Nortura tyngd av omstillingskostnadar

innenriks

Selskapet hadde eit underskot før skatt på 9 millionar kroner, ei klar forverring samanlikna med same firemånadersperiode i fjor då resultatet enda på 72 millionar kroner. Driftsresultatet vart redusert med 36 millionar kroner dersom ein ikkje tar med kostnadar til omstillingsprogrammet selskapet er inne i.

– Vi er godt i gang med eit forbetringsprogram som skal betre lønnsemda i løpet av ein treårsperiode. Dette fører til høge eingongskostnadar på kort sikt. Samtidig veit vi at tiltaka gir positivt effekt, seier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

– Sårbar for hendingar

Eitt av tiltaka i programmet som vart igangsett for eit snautt år sidan, er å redusere talet på tilsette. Målet er ein gevinst på rundt 700 millionar kroner.

Kolberg fastslår at tørken i sommar bidrog til noko høgare slakting av storfe og samtidig svekt sal av grillmat den siste halvdelen av grillsesongen som følgje av restriksjonar for grilling. Høgare aktivitet i dotterselskapa førte likevel til at omsetninga i konsernet enda på nivå med resultatet i andre tertial i fjor.

– Fordi vi har små marginar blir vi sårbare for hendingar utanfor vår kontroll, som tørken i sommar, konstaterer Kolberg.

– Krevjande prosessar

Han fastslår dessutan at tertialresultatet blir påverka av nedgang i merkevaresalet og lågare resultatbidrag frå dotterselskapa. Samtidig fastslår konsernsjefen at sesongmessige variasjonar i etterspørsel og produksjon som regel gjer tredje tertial til det sterkaste.

– Vi gjennomfører mange krevjande prosessar i eit høgt tempo, og eg er trygg på at effektane av dette vil bidra til eit sterkare Nortura som er både lønnsamt og ansvarleg, seier Kolberg.

I andre firemånadersperiode fall Norturas marknadsdel frå 45,6 til 44,7 prosent.

