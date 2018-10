Ombod uroleg for skepsis og hat mot muslimar i Noreg

innenriks

Det kjem fram i ein tilsynsrapport som likestillings- og diskrimineringsombod Hanne Bjurstrøm onsdag presenterte for FNs rasediskrimineringskomité.

Ombodet har mandat til å føre tilsyn med korleis den norske staten oppfyller krava i FNs rasediskrimineringskonvensjon (CERD).

Uroleg for muslimhat

Ifølgje rapporten har Noreg vesentlege utfordringar på fleire samfunnsområde. Ifølgje ombodet jobbar ikkje styresmaktene systematisk og effektivt nok for å førebygge og kjempe mot hatytringar og hatkriminalitet. Skepsis og hat mot muslimar er ei særleg utfordring, ifølgje rapporten.

– I Noreg som elles i Europa ser vi ein utbreidd skepsis til muslimar som det er all grunn til å vere merksam på. Dette kjem til uttrykk ikkje minst i kommentarfelt og i sosiale medium og handlar ofte om negative generaliseringar i form av fordommar. Eg er uroleg for kva dette gjer med særleg unge muslimar, og eg etterlyser tydelege politikarar som aktivt motarbeider den negative utviklinga i haldningar og ytringar, seier Bjurstrøm.

Ho understrekar at diskriminering og trakassering rammar andre grupper òg som jødar, rom, samar og asylsøkarar.

Mangelfullt vern av samar

Rapporten åtvarar vidare om mangelfullt vern og hjelp til personar med innvandrarbakgrunn, samar og nasjonale minoritetar som er utsette for kjønnsbasert vald i Noreg.

– Eg ser ein svikt i hjelpeapparatet når det gjeld samar som er utsette for vald i nære relasjonar. Hjelpetenestene manglar nødvendig kulturkompetanse, og det er ein mangel på språkleg tilrettelegging som svekker førebygginga og hjelpa til dei som blir ramma, seier Bjurstrøm.

Ho etterlyser ein eigen handlingsplan for ein betre og meir heilskapleg innsats mot vald og for valdsutsette i den samiske befolkninga.

Bjurstrøm seier situasjonen er særleg kritisk for offer for menneskehandel, og at norske styresmakter bør gir offera vern og hjelp.

Åtvarar om rombarn

Ombodet er òg uroleg for mangel på likeverdig utdanning for rombarn, mangelfull utdanning for mange innvandrarbarn, og dessutan mangel på likestilt rekruttering av personar med innvandrarbakgrunn i arbeidslivet.

FN-konvensjonen om avskaffing av alle former for rasediskriminering (CERD) forpliktar styresmaktene til heilskapleg innsats for å førebyggje og handtere rasisme og diskriminering. Styresmaktene må rapportere om dette arbeidet kvart fjerde år. I tillegg sender ombodet, Sametinget og sivilsamfunnet eigne rapportar.

FNs ekspertkomité for CERD skal gå gjennom rapportane frå Noreg i byrjinga av desember. Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) skal då delta som ansvarleg minister.

(©NPK)