Solid inntektsvekst for Aker Solutions

Driftsinntektene til selskapet auka frå 5,4 milliardar kroner i tredje kvartal i fjor til godt over 6,5 milliardar i same periode i år. Driftsresultatet auka frå 217 til 282 millionar kroner, mens botnlinja auka til 155 millionar kroner, opp frå 124 millionar i fjor.

Det Kjell Inge Røkke-kontrollerte selskapet fastslår i ei børsmelding at det styrkte resultatet først og fremst kjem av handteringa av store, globale prosjekt og god framdrift i andre fase av kostnads- og effektiviseringsprogrammet.

– Vår ordreinngang i kvartalet er meir enn dobla samanlikna med den same perioden for eitt år sidan, og vi ser høgare anbodsaktivitet i alle våre marknadar. Ei viktig utvikling i dette kvartalet er at vi ser auka ordreinngang i globale nøkkelmarknadar som Kina, Brasil og Angola, som er i tråd med våre strategiske ambisjonar, seier konsernsjef Luis Arauju.

