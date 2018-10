Theresa May til Noreg

innenriks

Det er presidenten i Nordisk råd i 2018, Michael Tetzschner (H), som har invitert May. Han ser fram til besøket og meiner at eit framleis godt samarbeid med Storbritannia, også etter brexit, er viktig for dei nordiske landa.

– Storbritannia er ein av dei viktigaste partnarane for dei nordiske landa, ikkje minst når det gjeld handel, økonomi og tryggleik. Vi har eit veldig godt samarbeid med Storbritannia og vil arbeide for at relasjonane våre også framover vil vere utmerkte. Eit framleis godt samarbeid har alle partar nytte av, seier Michael Tetzschner.

I forkant av talen skal Theresa May ha eit møte med statsminister Erna Solberg (H).

Nordisk råd-delegasjonen på Stortinget er i år vertskap for sesjonen i Nordisk råd, der 87 parlamentarikarar frå dei nordiske landa deltek saman med gjester frå mellom anna Den arktiske parlamentarikarkomiteen, Baltisk forsamling, Vestnordisk råd, EFTAs parlamentarikarkomité, Europarådets parlamentariske forsamling, Europaparlamentet og Benelux-parlamentet.

