Bergen set tak på talet på cruiseanløp

Vedtaket vart gjort under bystyremøtet onsdag, opplyser Bergen kommune. I vedtaket heiter det at kommunen skal arbeide for at ei ny lov kan gi heimel for dette.

For at vedtaket skal kunne gjennomførast, må nemleg hamne- og farvasslova endrast, eller det må innførast ein eigen heimel som tillèt å sette generelle avgrensingar på cruisetrafikk.

Målet med vedtaket er å behalde Bergen som eit berekraftig og attraktivt reisemål både med tanke på klima, miljø og talet på passasjerar. Ved å avgrense talet på skip og turistar, håpar kommunen å kunne unngå endelause køar av turistar i sentrum og på Fløibanen.

SV gler seg over vedtaket og seier til NTB at dei vil ta initiativ til eit slikt lovforslag.

– SV vil fremme forslag i Stortinget om å endre lova slik at det blir mogleg for Bergen innføre avgrensingane dei ønsker. Saman med auka satsing på omlegging til nullutsleppsløysingar i skipsfarten vil dette bidra til å kutte utsleppa kraftig. Det trengst, det viste ikkje minst den siste rapporten frå FNs klimapanel oss for kort tid sidan, seier SVs Lars Haltbrekken.

Bergens cruisehamn er den travlaste i landet med nærmare 500.000 passasjerar kvart år.

Bystyret vedtok også å oppfordre dei ulike aktørane innan cruisenæringa til å utarbeide ein eigen plan for alternative turistmål i Bergen og omland for å avlaste dei mest populære stadane i byområdet.

