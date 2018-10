Ekstremvêrskadar tynger Gjensidige-resultatet

innenriks

– Resultatet er betydeleg prega av skadar som følgje av ekstremvêr som fortsette inn i tredje kvartal, i tillegg til forventa svekking i lønnsemda for motorvogn i Noreg. Vi er derimot godt fornøgde med den positive resultatutviklinga i vår verksemd utanfor Noreg, seier konsernsjef Helge Leiro Baastad i ein kommentar til tredjekvartalsresultatet.

Han legg ikkje skjul på at forsikringsselskapet i tida framover må redusere kostnadane og auke lønnsemda. Det betyr prisjusteringar og det Baastad beskriv som kostnadseffektiv drift og «dei beste kundeopplevingane i den nordiske marknaden».

Forsikringsresultatet fall frå 1.150 millionar kroner i tredje kvartal i fjor til 573 millionar i den same perioden i år. Resultat før skatt vart samtidig svekt med 614 millionar kroner og enda på 964 millionar.

– Nedgangen i forsikringsresultatet var driven av ein premievekst på 1,0 prosent, som vart motverka av ein vesentleg vêrrelatert auke i frekvensskadenivået, hovudsakleg for bustad- og landbruksforsikringar i Noreg, og utviklinga i den underliggjande skadeinflasjonen for motorvognforsikring i Noreg, påpeikar Baastad.

Gjensidige har anslått avviket for bustad- og landbruksforsikringar som kan knytast til vêrrelaterte skadar, til 130–160 millionar kroner. Inkludert her er ei avsetning på 80 millionar kroner til venta krav om erstatning for avlingsskadar.

