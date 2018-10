Høge straumprisar dreiv Statkraft-resultatet til vêrs

innenriks

Resultatet er godt over 1,2 milliardar kroner sterkare enn i den same tremånadersperioden i fjor. Selskapet viser til at den gjennomsnittlege nordiske systemprisen var 77 prosent høgare. Samtidig fall kraftproduksjonen noko, frå 13,5 til 13,1 terawattimar.

– Statkraft hadde eit sterkt underliggjande resultat og ein solid kontantstraum frå drift. Dette bidrar til å gi Statkraft ein sterk finansiell posisjon som mogleggjer den planlagte veksten innan fornybar energi, seier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Statkraft bokførte ein gevinst på 249 millionar kroner som følgje av sal av eigardelar i Istad og BKK.

Samtidig jobbar også Statkraft vidare med å kutte kostnadane. I det såkalla forbetringsprogrammet er det realisert kostnadsreduksjonar på om lag 540 millionar kroner. Målet er 800 millionar kroner.

(©NPK)