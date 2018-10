Planlegging av vegar i Noreg tar like lang tid som før

innenriks

Riksrevisjonen beskriv korleis krav til utgreiing og medverknadsrett for berørte partar bidrar til at det tar lang tid når samferdselsprosjekt skal planleggjast her i landet.

Konklusjonen er at det med verkemidla og plansystemet ein har i dag er lite truleg at planleggingstida kan bli vesentleg redusert.

– Det er derfor ein konflikt mellom målet om raske planprosessar og målet om å gjennomføre planprosessar i samsvar med krav og intensjonar i regelverket, seier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Han foreslår at å sette fristar for når enkelte prosjekt skal vere ferdig planlagt, også bør vurderast.

I tillegg foreslår Foss at Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet ser på moglegheitene for å forenkle plansystemet, sørgje for betre samanheng mellom planprosessen og prioritering i nasjonal transportplan og budsjettproposisjonane.

