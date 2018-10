Stillehavsøstersen på veg oppover Vestlandet

innenriks

– I sommar har vi fått inn ei rad registreringar frå Rogaland og Hordaland. Det tyder på at den no legg også Vestlandet under seg, seier forskar Stein Mortensen ved Havforskingsinstituttet.

Stillehavsøstersen er formelt uønskt i norsk natur. Mortensen leier no eit nytt forskingsprosjekt med kollegaer i Sverige og Danmark. Føremålet er å etablere ein felles metode for strandrydding i heile Norden.

– Det er viktig å gjere dei rette tiltaka for å halde badestrender, friluftsområde og kanskje marine verneområde mest mogleg fri for stillehavsøsters.

Samtidig skal forskarane vurdere stilleøstersen som matressurs. Forskarane vil komme til botns i om skjela er trygge, og fri for algegifter, virus og bakteriar.

– Vi står midt i skjeringspunktet mellom det å skulle nedkjempe arten, og å kunne bruke den som ein ressurs, seier Mortensen.

