Ventetidene i helsetenesta auka med éin dag

innenriks

– Vi har sett ein kraftig nedgang i ventetida på 13 dagar frå 2013 og fram til i dag, men eg er ikkje fornøgd med at den gjennomsnittlege ventetida no aukar. Eg har tatt opp utviklinga med helseregionane og understreka at eg forventar tiltak på dei områda der ventetidene aukar, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Han seier målet er at gjennomsnittleg ventetid skal vere under 50 dagar innan 2021.

Tala frå Helsedirektoratet viser at ventetidene i spesialisthelsetenesta auka frå 57,6 til 58,3 dagar frå april til august. I somatisk sektor auka ventetida med éin dag. Innan psykisk helsevern for barn og unge er ventetida redusert med fire dagar og med to dagar innan psykisk helsevern for vaksne. Innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling gjekk ventetida litt opp.

Samtidig viser oversikta at delen fristbrot – tilfelle der pasienten ikkje fekk påbegynt helsehjelp innan ein fastsett tidsfrist – gjekk ned med 0,4 prosentpoeng til 2,2 prosent.

Til saman fekk om lag 1.580.000 personar behandling ved somatiske sjukehus i dei første månadane i år, ein auke på 1,3 prosent frå same periode i fjor. Nesten 125.000 personar fekk helsehjelp i psykisk helsevern for vaksne, ein auke på 0,4 prosent, mens drygt 48.000 barn fekk helsehjelp i psykisk helsevern – ein nedgang på 1,4 prosent. 28.500 pasientar fekk helsehjelp innan tverrfagleg rusbehandling, eit fall på 1,2 prosent.

(©NPK)