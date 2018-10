Erna Solberg får internasjonal kritikk for skattekutt

innenriks

Det må bli slutt på at selskap unngår å betale skatt, anten ved å unndra skatt eller utnytte smotthol i systemet, meiner direktør Winnie Byanyima i den internasjonale hjelpeorganisasjonen. Fredag møter ho statsminister Erna Solberg (H) for å oppfordre henne til å leie an i den internasjonale kampen for eit betre skattesystem.

– Oxfam har bede FN om å sørgje for ei global skattereform. Mange rike land vil ikkje vere med på det, men statsministeren i Noreg kan arbeide for å fremme saka, seier Byanyima til NTB.

Ho roser den norske statsministeren for innsatsen ho gjer for berekraftsmåla – ikkje minst for skulegang for jenter.

Byanyima håpar at Solberg også vil leie den viktige kampen for å sikre utviklingsland skatteinntekter som gjer at dei kan byggje skular, sjukehus og vegar sjølv.

Oxfam-sjefen viser til at OECD-landa har gjort ein jobb for å tette hol i skattesystem. Men prosessen inkluderer ikkje utviklingsland.

– Utviklingsland tapar fordi det blir ein skadeleg skattekonkurranse. Internasjonale selskap presser landa til å seinke skattane og dei er ikkje i stand til å seie nei, fordi dei konkurrerer med kvarandre, seier Byanyima til NTB.

Noreg på femteplass

Oxfam har i samarbeid med selskapet Development Finance International laga ein rapport som rangerer 157 land ut frå kor gode dei er på å minske forskjellane. Noreg hamnar på femteplass totalt sett og blir rangert som best i verda når det gjeld lønns- og arbeidsvilkår. Men Noreg får kritikk for å ha kutta i selskapsskatten.

– Noreg må gå tilbake til slik det var og få dei rike til å betale meir, seier Byanyima.

Ho avviser argument til regjeringa om at selskapa vil bruke pengane dei sparer på å investere og skape nye arbeidsplassar.

– Vi finn ikkje sterke bevis for at ein skapar fleire jobbar når ein kuttar i skatten. Mange selskap vil i staden betale eigarane meir i utbytte heller enn å investere, seier Byanyima.

Byanyima understrekar at det norske skattesystemet alt i alt er bra, men at landet kunne gjere det betre – om regjeringa altså reverserer skattekutta.

– Eit politisk val

– Rike land som Noreg må passe på at ein ikkje glepp på indikatorane på indeksen. Å nedkjempe ulikskap er eit veldig viktig politisk val, seier generalsekretær Lisa Sivertsen i Kirkens Nødhjelp.

Også ho deltar på møtet med Solberg fredag og legg på bordet tre krav:

* Å støtte lokale organisasjonar rundt om i verda som jobbar mot korrupsjon og skattesnusk.

* At Noreg skal vere tøffare med globale selskap som Facebook og Google og bidra til at dei må betale skatt i landa kor dei opererer.

* At Noreg skal alliere seg med andre land og arbeide for eit meir rettferdig globalt skattesystem.

– Tal frå FN viser at 425 milliardar kroner forsvinn ut av afrikanske land på grunn av korrupsjon og skattesnusk. Det svarar til ti norske bistandsbudsjett, seier Sivertsen til NTB.

(©NPK)