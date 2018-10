Hanna Geiran er første kvinnelege riksantikvar i Noreg

innenriks

49-åringen blei utnemnd i statsråd fredag.

Geiran er utdanna sivilarkitekt og har vore tilsett i firma med ulike byggjeoppgåver, blant anna antikvarisk rehabilitering. Ho har vore tilsett hos Riksantikvaren sidan 2005, og blei seksjonssjef i 2012. I 2014 blei ho avdelingsdirektør for kulturminneavdelinga.

– Eg ønsker at kulturminne kan ta enda større plass i samfunnsdebatten, og at dei kulturelle og økonomiske verdiane skal gjerast synleg. Eg ønsker å samarbeide med næringsliv og organisasjonar slik at kulturminna kan opplevast og brukast av så mange som mogleg, legg ho til.

Geiran tar over som riksantikvar etter Jørn Holme som har hatt stillinga sidan 2009. Holme har gått inn i ny stilling som sorenskrivar i Vestfold.

(©NPK)