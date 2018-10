KrF-vegval gir løft på målingane i oktober

innenriks

– Det er hyggeleg, for eg må innrømme at det har vore ein del støy rundt partiet. Det er hyggeleg at vi på eit tidspunkt då vi opplever sterk usemje i partiet, kan få auka oppslutning, seier KrF-leiar Knut Arild Hareide til NTB.

Partiet hans går frå eit snitt på 3,5 prosent i september til 4,3 prosent i oktober, ifølgje Poll of polls.

Hareide kjempar for å gå i regjering med Arbeidarpartiet og Senterpartiet, mens begge KrF-nestleiarane vil inn i Solberg-regjeringa.

Skikkeleg splitting

Fylkesårsmøta som vel delegatar til det ekstraordinære landsmøtet 2. november, har så langt avdekt eit splitta parti som nærmast er delt på midten. Påstandar om kupp, bakhaldsangrep og ein gryande leiarstrid verserer dagleg i media.

– Framgangen på målingane viser at vi kan diskutere saker vi er ueinige om, også i det offentlege. Når det skjer på ein skikkeleg måte, kan det gi noko positivt, seier Hareide.

Begge sider

KrFs vekst på 0,8 prosentpoeng er godt utanfor feilmarginen, som for KrFs del er +/- 0,4 prosentpoeng.

Hareide vil vere varsam med å meine noko om årsaka til framgangen, men seier likevel:

– Mange opplevde nok at min tale 28. september, den bodskapen og dei føringane, skapte entusiasme. Vi har nye medlemmer i eit tal vi aldri tidlegare har sett. Det kan nok komme frå begge sider, meiner han.

Regjering i mindretal

Venstre er under sperregrensa for fjerde månad på rad og er nær uendra frå september på 3,5 prosent. Det ville berre gitt to stortingsrepresentantar.

Samtidig går regjeringspartia Høgre og Framstegspartiet tilbake. Frp mest, og eit snitt på 13,2 prosent (-0,7) er den tredje svakaste månaden for partiet i 2018. Høgre mistar 0,5 prosentpoeng til 25,7 prosent. Lenger ned har ikkje Høgre vore sidan september i fjor.

Regjeringspartia ville fått 74 stortingsmandat med oktobertala som valresultat. Med KrF om bord blir grunnlaget 82, tre færre enn det som trengst for å sikre fleirtal i Stortinget.

Hareides alternativ med Ap, Sp og KrF ville fått 79 mandat – 92 med støtte frå SV. Dei raudgrøne ville, med støtte frå MDG og Raudt, fått 87 mandat.

Løft for Ap

Ap går fram for tredje månad på rad. Eit snitt i oktober på 27,1 prosent (+0,6) er Aps sterkaste sidan august i fjor. Ap har no vore det største partiet i landet i tre månader på rad, etter å ha innleidd 2018 heile 6,6 prosentpoeng bak Høgre i oppslutning.

Senterpartiet har lege rundt 11-talet i heile år, og oktober er ikkje noko unntak med eit snitt på 11,1 prosent (+0,3). SVs kurve har vore svakt fallande etter sommaren, men med eit snitt på 6,8 prosent i oktober (+0,4) har partiet framleis trygg avstand ned til sperregrensa.

Etter to månader med eit snitt på 4,6 prosent, fell Raudt igjen under sperregrensa med 3,9 prosent oppslutning i oktober. Miljøpartiet Dei Grøne får 2,7 prosent i oktober, ned 0,1 prosentpoeng frå september.

Gjennomsnittet er basert på ni nasjonale meiningsmålingar som så langt er publisert i oktober. Utvalet er totalt på 8.739 respondentar og feilmarginen +/- 0,3 til +/- 0,9 prosentpoeng.

