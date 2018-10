Kraftig auke i siktingar for seksuelle overgrep mot barn

innenriks

Tala kjem fram i Statistisk sentralbyrås (SSB) ferske oversikt over oppklarte lovbrot i fjor.

– Politiet registrerte i 2017 langt fleire politimeldingar av seksuallovbrot relatert til barn og ungdom under 18 år, og samanlikna med alle tidlegare år vart det i 2017 også ferdig etterforska og oppklart fleire slike lovbrot, skriv SSB i sin gjennomgang av tala.

Ein større del av seksuallovbrytarane i 2017 vart tatt for fleire enn eitt lovbrot.

For seksuallovbrot som heilskap vart det tatt ut 3.134 siktingar i fjor mot 1.774 forskjellige personar. Det er høvesvis 15 og 7 prosent fleire enn året før.

Den omfattande statistikken viser elles at politiet og påtalemakta avslutta etterforskinga av 288.800 lovbrot i 2017. Dette er 9,6 prosent færre enn det rekordlåge året før.

– At det totale talet ferdig etterforska lovbrot i 2017 er så lågt, har dels samanheng med at det vart meldt historisk få lovbrot i 2017. Reduksjonen siste år er likevel betydeleg større for dei avslutta straffesakene enn for meldingane, og då særleg omfanget av oppklarte lovbrot og dei som ender med tiltale i domstolane, forklarar SSB.

Det var ein stor nedgang for dei fleste lovbrotsgruppene, og nedgangen var på meir enn 10 prosent for rusmiddellovbrot, trafikklovbrot og eigedomstjuveri. Innanfor kategorien vald og mishandling var det 5 prosent færre ferdig etterforska lovbrot – trass i ein samtidig auke av politimeldingar i denne lovbrotsgruppa.

