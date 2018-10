Næringsministeren foreslår avstemming om sommar- og vintertid

innenriks

– Dette kjem på dagsordenen fordi EU kanskje skal avskaffe skiljet mellom sommar- og vintertid. Skal vi gjere det, må vi ta med folk på råd, seier nærings- og «tidsminister» Røe Isaksen til NRK.

Ettersom EU enno ikkje har avgjort spørsmålet, bør Noreg gjennomføre ei folkeundersøking for å kunne vere med på diskusjonen, meiner han.

– Vi har sett til andre land som allereie har hatt nettavstemmingar og innbyggjarundersøkingar. Å gjere noko sånt utan å bruke for mykje pengar, trur eg kan vere ein god idé, seier statsråden.

Klokka 3 natt til søndag skal vi endå ein gong skru klokka ein time bakover – mot sommaren. Effekten er ein litt lysare morgon, men at det blir tidlegare mørkt på ettermiddagen.

Tradisjonen med å veksle mellom sommartid og vintertid går tilbake til første og andre verdskrigen og oljekrisa på 1970-talet. Den gong vart vekslinga innført for å spare energi. Noreg har hatt same tidsordning som EU-landa sidan 1996.

Nyare forsking viser likevel at energisparinga i våre dagar er marginal, uttalte EUs energikommissær Maros Sefcovic i september. Det er meininga at EU vil innføre skiftet allereie frå hausten 2019, men dei har presisert at det vil vere opp til kvart enkelt medlemsland å følgje etter.

(©NPK)