Russlands ambassade: Nato-øvinga i Noreg er av antirussisk karakter

– Trass i ganske klossete forsøk av representantar for alliansen og medlemsstatane på å framstille ein slik militær aktivitet som defensiv, er det openbert at denne demonstrasjonen av eit kamppotensial er av tydeleg antirussisk karakter, skriv ambassaden i eit Facebook-innlegg fredag ettermiddag.

Ambassaden viser til at deltakarane under denne øvinga skal forberede seg på å trene under klimatiske forhold som liknar på russisk klima.

Ifølgje ambassaden har bekymring frå Russland ikkje blitt mindre etter at dei har fått informasjon om at deltakartalet har auka til 50.000 og at eit atomdrive hangarskip frå USA har blitt ein del av øvinga.

Ambassaden ser heller ikkje bort frå at delar av øvinga vil gå føre seg inntil 200 kilometer frå den russiske grensa.

Russlands ambassade skriv vidare at meldingar om overføring av Nato-landa styrkar og materiell til øvingsområda minner om rapportar frå krigstida, og den meiner Nato driv ein antirussisk informasjonskampanje for å rettferdiggjere det Russland meiner er eit tvilsamt og provokativt handlingsmønster.

