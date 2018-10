Widerøe må betale tilbake millionar til staten for sjuande år på rad

innenriks

Kvart år får Widerøe rundt 450 millionar kroner i statleg støtte for flyging på kortbanenettet. Dersom det blir for mange forseinkingar eller innstilte avgangar, kan staten trekke tilbake delar av tilskotet.

I kontrakten mellom staten og Widerøe har flyselskapet forplikta seg til at 98,5 prosent av flygingane skal gjennomførast som planlagt. I perioden frå april 2017 til mars 2018 hadde Widerøe 97,5 prosent gjennomførte flygingar. Staten krev derfor at flyselskapet må betale tilbake 4,7 millionar kroner, skriv avisa Nordlys.

Det er sjuande år på rad at staten trekker tilbake delar av kompensasjonen til Widerøe, som ikkje har klart å halde seg innanfor kravet sidan driftsåret 2010–2011.

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe, Silje Brandvoll, skriv i ein e-post til Nordlys at kravet frå staten er høgt og at selskapet arbeider for å nå det.

– Widerøe flyr i eitt av verdas mest krevjande område, geografisk og klimatisk. I periodar vil både vêrforhold og andre driftsforhold kunne forstyrre den ruteplanen vi har lagt, skriv ho.

Samferdselsminister Jon Georg Dale seier at departementet har forventningar til at Widerøe gir det tilbodet dei skal og det dei har forplikta seg til.

– Vi har klare forventningar til kva slags tilbod Widerøe skal levere, og vi gir bøter når dei ikkje klarer å levere det dei har sagt at dei skal, seier han til NRK.

