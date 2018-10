Demonstrantar mot bompengar avbraut bystyremøte i Stavanger

innenriks

Politiet i Stavanger måtte rykke ut og snakke med aksjonistane måndag klokka 18, opplyste politiet. Mellom 40 og 50 demonstrantar tok over bystyresalen mens dei ropte slagord og skjellsord til dei folkevalde i Stavanger, skriv Rogalands Avis. Dei skal også ha brukt ei sirene.

Dei fleste av dei folkevalde forlét salen, og ordførar Christine Sagen Helgø (H) heva det politiske møtet som blant anna skulle behandle reguleringssaker.

– Eg synest det er utruleg frekt å forstyrre på denne måten. Det er heilt greitt å vere ueinig i sak, men dette er eit demokratisk møte. Det bør ein respektere, seier ordføraren til avisa.

Ein av leiarane for demonstrasjonen, Jan Ove Sikveland, seier til Stavanger Aftenblad at bompengemotstandarane føler dei ikkje blir høyrt av politikarane i byen, og at dei ville prøve å markere seg på ein ny måte.

– Vi kjem ikkje gjennom med bodskapen vår. Vi taler for døve øyrer. Folk er fortvilte og ønsker å bli sett og høyrt, seier Sikveland.

Etter nokre minutt roa bompengemotstandarane seg og forlét salen frivillig. Utanfor fortsette dei derimot demonstrasjonen til politiet ved 18.30-tida gav dei pålegg om å forlate bykjernen.

