Demonstrantar slo ring rundt abortlova

innenriks

Fleire organisasjonar og grupperingar hadde gått saman om å arrangere demonstrasjon på Eidsvolls plass framfor Stortinget måndag. Ifølgje politiet var om lag 1.000 personar samla for å vise statsminister Erna Solberg (H) at ho ikkje kan endre abortlova for å lokke Kristeleg Folkeparti til eit eventuelt samarbeid.

Komikar Shabana Rehman Gaarder, Kvinnefronten, Salam, Kvinnegruppa Ottar, Sex og samfunn og Født Fri heldt appellar. Demonstrantane stilte seg bak parolane «Forsvar kvinnenes rett til selvbestemt abort», «Min kropp, mitt valg» og «Forsvar abortloven».

– Erna Solberg har nok ein gong kvinners rettar øvst i bunken når ho skal forhandle bort noko, seier ein av initiativtakarane til demonstrasjonen, Margrethe Gustavsen, til Dagsavisen.

