Equinor med nytt oljefunn – Johan Castberg veks seg større

Skruis-funnet ligg åtte kilometer nord for det store Johan Castberg-feltet, og er gjort av Equinor saman med partnarane ENI og Petoro. Brønnen er den første leitebrønnen til Equinor i Barentshavet.

Førebelse berekningar gir grunn til å vente at Skruis vil levere mellom 2 og 4 millionar standard kubikkmeter – mellom 12 og 15 millionar fat – utvinnbar olje, ifølgje Oljedirektoratet.

– Funnet er viktig. Det bidrar til å avklare ressursgrunnlaget for Johan Castberg-feltet som no er under utbygging. Leiting etter ressursar nær infrastruktur er ein sentral del av Equinors ambisjon og strategi for norsk sokkel, seier Equinors leitedirektør for norsk og britisk sokkel, Nick Ashton.

Kan knytast til Castberg

Skruis er den første leitebrønnen Equinor borar som operatør i Barentshavet i år. Funnet blir vurdert knytt til Johan Castberg-feltet, som har ein planlagt oppstart i 2022 og kan forlenge tida feltet kan drivast. Johan Castberg har ikkje ledig kapasitet før rundt 2026-2027, og ei eventuell tilknyting av Skruis-funnet blir tilpassa denne tidshorisonten.

Johan Castberg er det hittil største norske oljefeltet i Barentshavet. Det er venta å levere mellom 450 og 650 millionar fat olje, før Skruis og Kayak-funnet i 2017 er tatt inn. I utbyggingsfasen vil prosjektet krevje 47.000 årsverk, av dei 1.800 i nord. Deretter vil driftsfasen direkte og indirekte utløyse rundt 1.700 årsverk nasjonalt, av dei 500 i Nord-Noreg, ifølgje anslag.

Auka utslepp

– Gjennom Johan Castberg-feltet opnar vi opp ein ny oljeprovins i Barentshavet. Det gjer det mogleg for oss å knyte opp denne typen mindre funn som blir svært attraktive når infrastrukturen er på plass, seier prosjektdirektør for Johan Castberg-utbygginga Knut Gjertsen.

Johan Castberg er lønnsamt sjølv med ein oljepris på 35 dollar fatet, ifølgje berekningar frå det dåverande Statoil, og ein rekna med ei driftstid på rundt 30 år før Skruis- og Kayak-funna. Funnet er berekna å auke dei årlege norske utsleppa av klimagassar med over 310.000 tonn CO2, tilsvarande dei årlege utsleppa frå over 100.000 privatbilar.

