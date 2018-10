Sandberg og Letnes droppar søksmål mot medium

innenriks

Då det storma som mest rundt paret i haust, langa Sandberg ut mot media og varsla fleire søksmål. Spesielt var han misnøgd med dekninga til NRK, TV 2 og Fiskeribladet.

I si nye bok, skriv paret at dei har endra på planane, ifølgje Kampanje.

– Bahareh og eg har varsla at vi ønsker å saksøkje medium som fleire gonger har skrive usanningar om oss. Bahareh har blitt utsett for eit justismord, eg har opplevd eit politisk drap. Vi har i dialog med advokatar vurdert fleire juridiske prosessar, men vi kjenner at nok er nok, det er verken krefter eller energi nok. Vi veit vi har vore utsett for ein prosess som blir ramma av fleire lovparagrafar, og i rettferdas namn følast det ikkje bra å droppe søksmåla, og kanskje går vi vidare med éi sak, skriv dei to i den nye boka.

Det er Fiskeribladet som framleis risikerer søksmål. Tysdag behandlar Pressens Faglege Utval ein klage frå Sandbergs dotter retta mot Fiskeribladet. Utfallet kan bli avgjerande for eit eventuelt søksmål.

– Når avgjerda ligg føre, får vi sjå om vi går vidare og saksøkjer Fiskeribladet, sjølv om det kjennest vemmeleg å bruke meir tid på dei menneska, skriv Letnes og Sandberg.

