Talet på kvinner som får lungekreft går ned

I 2017 registrerte Kreftregisteret totalt 1509 tilfelle av lungekreft blant kvinner i Noreg. Det er det lågaste talet lungekrefttilfelle på tre år, skriv Aftenposten.

I 2016 og 2015 fekk høvesvis 1526 og 1530 lungekreft. Også talet på tilfelle per 100.000 kvinne har gått ned for tredje året på rad.

For menn har kurvene flata ut og til dels vist nedgang gjennom fleire år.

– Vi ser at talet lungekrefttilfelle blant kvinner går ned i aldersgruppa 60-64, og flatar ut for gruppa 65–69. Dette er gledeleg, seier direktør for Kreftregisteret Giske Ursin

Kreftregisteret publiserer måndag ny kreftstatistikk for 2017.

