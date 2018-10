Aage Thor Falkanger sluttar som sivilombodsmann

innenriks

Falkanger starta som sivilombodsmann i juni 2014. Han kom da frå jobben som dommar i Høgsterett, ei stilling han da hadde hatt sidan 2010. Han har hatt permisjon frå dommarjobben og går tilbake til denne stillinga når han sluttar som sivilombodsmann.

– Det har heile tida vore meininga at eg skal tilbake til Høgsterett. Av praktiske årsaker kunngjer eg avgangen som sivilombodsmann no, sjølv om eg blir sitjande i stillinga i meir enn eitt år til, seier Falkanger i ei pressemelding.

Til Rett24 seier Falkanger at han vil returnere til Høgsterett i januar 2020. Da har han sete ein og ein halv periode som sivilombodsmann. Stillinga blir lyst ut for fire år om gongen.

– Eg har hatt ei spennande tid som ombodsmann og ytt mitt, så no kan andre krefter få sleppe til. Det er alltid hensiktsmessig med friskt blod, seier Falkanger.

Falkanger er den femte sivilombodsmannen sidan ordninga blei oppretta i 1963.

Stortinget har oppnemnd sivilombodsmannen for å ta vare på den rettane til folk i møte med forvaltninga. Ombodsmannen arbeider for å gjere offentlege styresmakter betre og bidra til at desse respekterer og sikrar menneskerettane.

Under Falkangers tid som sivilombodsmann har talet på klager auka merkbart. I fjor blei det registrert 3.604 klager og meldingar. Dette var ein auke på 16 prosent, frå 3.111 klager, i 2016.

