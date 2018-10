Avskjed med ein far og ein krigshelt

innenriks

21. oktober døydde ein av dei aller største krigsheltane i landet. Det var ein nemning Rønneberg sjølv ikkje sette pris på. I auga hans var det dei som ofra livet som var dei ekte heltane.

Rønneberg blei gravlagd på statens kostnad, og det er HKH kronprins Haakon som representerer kongehuset, mens finansminister Siv Jensen er representerer regjeringa. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen er til stades i den vakkert pynta kyrkja.

Det same er generalmajor Eirik Kristoffersen, sjef for Heimevernet og generalmajor Torgeir Gråtrud, sjef for spesialstyrken. Det står militære æresvakter både ved båra til Rønneberg og utanfor kyrkja.

Tre av dei fem attlevande medlemmene av Kompani Linge er også til stades i gravferda. Ragnar Ulstein, Erling Lorentzen og August Rathke helste varmt på kvarandre da dei møttest inne i kyrkja.

Joachim Rønneberg hadde eit langt yrkesliv i NRK, og det er kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen som representerer statskanalen saman med ein rekke av kollegaene til Rønneberg frå NRK Møre og Romsdal.

Sonen Jostein heldt minnetale over far sin der han la størst vekt på å skildre ein trygg og kjærleg far som saman med mora lag ei trygg ramme rundt barndommen.

– Han var flink til å skilje det vesentlege frå det uvesentlege. Far var mild og snill, totalt usnobbete men trygg på seg sjølv, sa Jostein Rønneberg.

Sonen trekte også fram det brennande engasjementet faren hadde for forsvarssaka.

– Far ville ha sett pris på at det æresvaktene i dag også er ungdom i vanlege uniformer som avtener førstegongstenesta, og ikkje ei masse paradefjas, sa Jostein Rønneberg.

To av barnebarna mintens også ein kjær morfar og farfar, mens forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen trekte fram innsatsen til Rønneberg både under og etter krigen.

