Glatte vegar og snøkaos på Austlandet: – La bilen stå

innenriks

Aust politidistrikt fekk gjennom natta fleire meldingar frå bilistar som hadde problem med sommardekk i snøvêret.

– Slik føret er no er vår melding enkel: Har du sommardekk på bilen, la bilen stå! Dette gjeld også dei store inn- og utfartsvegane, skriv dei på Twitter.

Same oppfordring kjem frå Oslo politidistrikt. Dei ber folk ta ei kvalifisert vurdering på om dei må køyre bil i dag. Vegtrafikksentralen i Aust oppfordrar bilistar til å sleppe bussar og lastebilar fram og halde god avstand, skriv dei på Twitter.

Ei av ulykkene som har blitt meldt om er frå Dalsbygda i Hedmark, der åtte personar var involvert då ei beltevogn køyrde i grøfta og velta. To av personane er lettare skadd.

Også Søraust politidistrikt har hjelpt fleire sjåførar natt til tysdag. Blant anna køyrde ein trailer med fleire tonn laks av vegen på E134 ved Nutheim i Seljord kommune. Sjåføren vart sendt til legevakt for rutinesjekk. Det er veldig glatt på staden, melder politiet.

I same politidistrikt køyrde ein mann i 20-åra inn i ein midtrabatt i Sandefjord. Bilen hadde sommardekk, og sjåføren fekk førarkortet beslaglagt.

Politiet i Innlandet melder at ein person er sendt til Gjøvik sjukehus for behandling av skader etter at han køyrde av vegen på fylkesveg 191 i Nordre Land kommune og inn i ein fjellskrent. Snøføre på staden, informerer politiet.

Dei melder også om ein personbil som køyrde i grøfta og hamna på taket ved riksveg 3 ved Husom.

– Bilen har køyrt på sommardekk og fått sleng. Personen er ved medvit, og har ingen eller lettare skader. Vedkommande er sendt til sjukehus for vidare undersøkingar, seier operasjonsleiar Haagen Løvseth.

Forholdet blir meldt og førarkortet beslaglagt.

Det var på førehand meldt om kaos i trafikken på grunn av snøen som var venta austafjells natt til tysdag. Meteorologisk institutt åtvara på Yr måndag om snø og underkjølt regn i store delar av landet dei neste dagane. .

