Grøvan vil ikkje ha hemmeleg avstemming på KrF-landsmøtet

– Eg håpar det kan bli ei open votering på fredag. Eg trur andre kjem til å foreslå det, men eg kjem til å støtte det, seier han til NTB.

– Det kler oss best i forhold til at vi har sagt at vi skal ha ein open prosess, legg Grøvan til.

Han har ikkje noko til overs for å avslutte prosessen med hemmeleg val, der ein ikkje lenger veit kven som stemte kva «spesielt dersom det blir ein vesentleg bevegelse på fargane på mandata som fylkesårsmøta har valt».

– Ingen stiller med bunde mandat, men dersom ein endrar syn, må ein kunne stå for det, seier Grøvan.

Han har foreslått ein «tredje veg», nemleg å bli verande i opposisjon og behalde Erna Solberg (H) som statsminister.

