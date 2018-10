Usemje i regjeringa om å droppe kutt til Human Rights Service

innenriks

Det blir ikkje godt mottatt hos regjeringspartnar Venstre.

– Venstres stortingsgruppe har samrøystes sagt at vi er imot HRS-reversering av budsjettkutt som regjeringa sjølv har foreslått. Eg kjenner meg derfor ikkje igjen i at Siv Jensen seier at regjeringspartia på Stortinget er einige om dette. Det er ikkje riktig, seier Abid Raja.

– Vi lyttar

Beskjeden frå Jensen er likevel klar:

– Etter at statsbudsjettet vart lagt fram, har det vore debatt om redusert støtte til enkelte frivillige organisasjonar. Det lyttar vi til. Regjeringspartia har derfor blitt einige om å finne ei løysing knytt til foreslåtte endringar på enkelte tilskot til frivillige organisasjonar, medrekna Retretten, Wayback, Ecpat, Frelsesarmeen, Antirasistisk Senter og Human Right Service (HRS), skriv finansminister Siv Jensen på Facebook tysdag morgon.

Human Rights Service (HRS) har dei to siste åra fått 1.835.000 kroner i tilskot, men i forslaget til statsbudsjett vart løyvinga kutta med ein halv million kroner.

Endringane vil ifølgje Jensen bli handtert i samband med at finanskomiteen behandlar saka i Stortinget, slik at det blir utgangspunktet for regjeringspartia i eventuelle budsjettforhandlingar i haust.

– Aukar tilskotet

Frps Per-Willy Amundsen er endå tydelegare:

– Siv Jensen har sørgd for at regjeringa aukar tilskotet til Human Right Service (HRS) i statsbudsjettet. Det betyr at HRS får minst like mykje i 2019 som i 2018, aller helst meir. Finansministeren ryddar opp etter kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, skriv stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp) på Facebook.

Statssekretær Petter Kvinge Tvedt (Frp) i Finansdepartementet seier til VG at regjeringspartia er blitt einige om endringa og at Human Right Service får behalde den statlege støtta.

