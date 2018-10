16 år gammal jente knivdrepen på Vinstra – 16 år gammal gut sikta

innenriks

– Politiet kan stadfeste at den omkomne er ei jente på 16 år. Ein gut på 16 år er sikta for drapet. Begge er heimehøyrande på Vinstra. Politiet kan på noverande tidspunkt ikkje gå ut med relasjonen mellom dei to. Den skadde personen er ein vaksen mann, opplyser politiadvokat Trine Hanssen onsdag kveld.