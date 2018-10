25 tvillingabortar av friske foster sidan 2016

innenriks

Det er utført totalt 38 fosterreduksjonar av tvillingar sidan 2016, der 13 var grunngjeve med sjukdom hos foster. Det er P4-nyheitene som har henta inn tala frå Nasjonalt kompetansesenter for invasiv fostermedisin ved St. Olavs hospital som utfører inngrepa.

I 2001 opna Helsedepartementet for tvillingabort når fosteret har alvorleg sjukdom, kalla selektiv fosterreduksjon. I februar 2016 slo dei fast at dette også gjeld friske foster fram til tolvte veke av graviditeten.

– Det er få kvinner som søkjer om dette. Vi har hatt nokre få gravide som søkjer om reduksjon i friske tvillingsvangerskap. Dette hadde vi ikkje før 2016, seier leiar av Nasjonalt kompetansesenter for invasiv fostermedisin Torbjørn Eggebø.

Kristelig Folkepartis nestleiar Kjell Ingolf Ropstad har i samband med vegvalet til partiet bedt Høgre og Arbeidarpartiet avklare sine standpunkt om tvillingabortar, sidan KrF ønsker å forby dette. I si grunngjeving sa Ropstad blant anna at lova slik den er i dag er for liberal og at «nordiske kvinner reiser til Noreg for å få utført abort på tvillingar.»

St. Olavs hospital opplyser til P4 at det ikkje har vore nokon utanlandske pasientar som har fått uført fosterreduksjon i Noreg.

