Forsvaret om russisk øving: – Ikkje normalt

Den russiske missiløvinga begynner torsdag og går føre seg i internasjonalt farvatn utanfor Mørekysten, midt i havområda der Nato er i gang med storøvinga Trident Juncture.

Nato-sjef Jens Stoltenberg har framstilt det som normalt at russarane gjennomfører slike øvingar. Men generalløytnant Rune Jakobsen, sjef for Forsvarets operative hovudkvarter, seier det vanlege er at slike prøveskytingar går føre seg i Barentshavet, mykje lenger nord.

– Eg kan ikkje hugse sist vi såg det her nede. Sånn sett avvik det frå eit normalt mønster, seier Jakobsen til NTB.

– Vi har eit nært forhold til nordflåten, og det er ikkje slik den normalt opererer. Men det er sjølvsagt Russlands rett å gjere det, seier han.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) påpeikar at det likevel ikkje er noko nytt at Russland gjennomfører eigne øvingar tett opptil Nato-øvingar. Tidlegare har dette for eksempel skjedd i Austersjøen.

– Men dette er internasjonalt farvatn, og Russland er i sin fulle rett til å øve der. Dei har etablert eit område, og dei har varsla om det. Då må vi berre godta det, seier han.

