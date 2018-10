Jussprofessor: Jensen burde ikkje leigd hytte av Johan H. Andresen

innenriks

– Politikarar i ansvarlege stillingar bør ikkje søke eller ta imot fordelar frå personar som kan ha interesse av å etablere ein relasjon til dei. Ho burde derfor ikkje bede Andresen om å få leige ei hytte av han, når slike hytter er knappheitsgoder. Og ho burde ikkje ha tatt imot tilbod om å leige ei slik hytte, seier Graver, som er professor ved Universitetet i Oslo.

Det er Dagens Næringsliv som har snakka med jussprofessoren.

Finansprofessor Thore Johnsen slo tysdag fast i ein artikkel i same avis at den låge leigeprisen inneber at finansminister Siv Jensen får ei gåve.

– Dersom det er riktig at ho leiger til langt under marknadspris har ho brote gåvereglane. Dette er ikkje så lett for ein utanforståande å vurdere, men reglene er klare, gåver skal oppgivast i registeret, forklarer Graver og viser til Stortingets gåveregister.

Gåvereglane det er snakk om er § 39 i statstilsettloven, som seier at ein ikkje skal ta imot ei gåve, teneste eller annan yting som er eigna til eller meint å påverke tenestelege handlingar som statleg tilsett.

Graver vil derimot ikkje spekulere i om Siv Jensen bryt loven eller ikkje.

– Eg er ikkje særleg for å felle dommar i offentlegheita over om personar har brote loven, så det vil eg ikkje uttale meg om, særleg ikkje når det eventuelt kan vere snakk om alvorlege straffbare handlingar, seier han til DN.

(©NPK)