Mellombels prøveordning for jakt på jerv blir vidarefør

Dei som tidlegare har deltatt i desse prøveprosjekta slepp å søke om nytt løyve for å nytte desse metodane. Likevel blir det ikkje opna for generell bruk av metodane.

Stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp), som også er medlem av energi- og miljøkomiteen, er fornøgd med at ordninga blir tatt opp att.

– Eg er glad for at statsråden lar prøveprosjekta på jervejakt få fortsette utan at dei treng å søke om nytt løyve. Dette aukar moglegheitene for å ta ut dyra ein skal ta ut under lisensfellinga.

Bakgrunnen for ordninga er at ein stor del av uttaka av jerv skjer gjennom hiuttak, som er rekna som kontroversielt, dyrt og tidkrevjande. Derfor ønsker regjeringa å prøve ut verkemiddel som kan redusere behovet og effektivisere lisensfellinga.

Det blei gitt løyve til i alt ti prøveprosjekt som fekk nytte metodane da ein i 2015 vedtok å mellombels tillate kunstig lys og elektronisk overvaking. Tiltaket skulle opphavleg vare fram til 15. februar 2018.

Ifølgje tal frå Rovdata har talet på jervekull auka til 57 i år. Det er 17 meir enn i 2017. Samtidig har den totale bestanden gått litt ned, frå 324 vaksne individ i fjor til 307 i år.

No skal ordninga prøvast fram til midten av februar 2019, og Miljødepartementet skal komme med ei fagleg anbefaling til jul i år.

