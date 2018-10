Regjeringa satsar på lærarutdanning

innenriks

Elleve høgskular og universitet får til saman 8 millionar kroner, og 2 millionar kroner går til nasjonale tiltak.

– Regjeringa gir åtte millionar kroner til lærarutdanningane i regionar med størst behov for fleire lærarar, slik at dei kan jobbe aktivt med å rekruttere fleire til dette viktige yrket. I tillegg skal vi gjere ein nasjonal innsats, og vi skal finne ut korleis vi skal få fleire menn til å søke grunnskulelærarutdanning for første til sjuande trinn. Det set vi av to millionar kroner til, seier forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Både på grunnskulelærarutdanninga for 1.–7. trinn og på grunnskulelærarutdanninga for 5.–10. trinn har talet på studentar auka med rundt 15 prosent frå i fjor.

– I fjor gav regjeringa også middel til rekruttering, og det verka. Det viste seg at lærarutdannarane og samarbeidspartnarane deira fekk mykje ut av pengane, derfor løyver vi middel til dette i år også. Vi forventar, i år som i fjor, at høgskulane og universiteta samarbeider med kommunane i arbeidet med å rekruttere, seier Nybø.

Regjeringa har også innført nedskriving av studielånet for studentar som tar grunnskulelærar- eller lektorutdanning.

– Dei som vel grunnskulelærarutdanninga 1-7, fullfører på normert tid og jobbar i Nord-Noreg i minst tre av dei første seks åra etter studiet, får størst del sletta. Dei som får full pott, kan få nedskrive over 160.000 kroner av studielånet sitt, seier statsråden.

