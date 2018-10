Regjeringa vil ha betre kontroll på vogntogsjåføranes kviletid

innenriks

Natt til måndag kontrollerte Statens vegvesen sjåførar i Larvik, Porsgrunn og Kristiansand. Målet for kontrollen var å sjekke at vogntogsjåførane ikkje tar vekekvilen i bilen.

– Denne første kontrollen viser at det er eit behov for slike kontroller. Kontrollen viste at kvile i køyretøyet er utbreidd. Det viste seg også at mange sjåførar ikkje var klare over at normal vekekvile i køyretøyet er ulovleg, seier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

EU-domstolen slo i 2017 fast at det ikkje er tillatt for vogntogsjåførar å ta den obligatoriske vekekvilen i køyretøyet.

Ein normal vekekvile skal etter reglementet vere på minimum 45 timar etter seks dagar med arbeid. Sjåføren må ta ein vekekvil minst éin gong kvar andre veke.

