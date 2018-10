Russisk militærøving fører til norske tiltak

innenriks

Måndag 29. oktober vart det halde eit koordineringsmøte for fleire departement. Bakgrunnen for møtet var varsel om ei mogleg russisk øving som inkluderer missiloppskyting i Norskehavet mellom 1. og 3. november.

Føremålet var gjensidig informasjonsutveksling, etablering av felles situasjonsforståing, koordinering av eventuelle tiltak og samordna kommunikasjon til befolkninga. Dette er heilt vanleg i saker som rører ved fleire departement. Det er ikkje sett krisestab, opplyser Justisdepartementet til NTB.

Bakgrunnen for oppslaget i avisa var ein e-post Luftfartstilsynet sende til Avinor tysdag. «På et møte i går ettermiddag som var initiert av Krisestøtteenheten, på vegner av Justis- og beredskapsdepartementet, så deltok representantar frå flere departementer», heiter det i meldinga.

Fredag formiddag fekk Avinor beskjed frå russiske luftfartsmyndigheiter om at to russiske bombefly av typen Tupolev Tu 95 skal fly rundt Noreg.

På ettermiddagen sende det russiske luftfartstilsynet melding til Avinor om at den russiske marinen skal gjennomføre ei skyteøving i Norskehavet, delvis overlappande med øvingsområde for Trident Juncture.

Måndag heldt krisestøtteeininga i Justisdepartementet eit møte med blant andre Forsvarsdepartementet. Der kom det fram at norske styresmakter hadde fått blanda signal frå russiske styresmakter. Dei skal ha opplyst at missiltestinga ikkje var klarert på riktig nivå internt i Russland.

Tysdag arbeidde utanriksdepartementet for å få klarlagt situasjonen og for å få stadfesting frå russiske styresmakter på om prøveoppskytinga skal finne stad eller ikkje.

I meldinga blir Noreg bedt om å stengje av luftrommet over øvingsområdet. Det er spesielt aktuelt for olje- og gassverksemda på norsk sokkel. Tysdag var det ifølgje avisa møte i fleire instansar i offshoresektoren for å handtere situasjonen.

(©NPK)