UDI: Mange takkar nei til asyl i Noreg

Utlendingsdirektoratet (UDI) skriv i eit brev til Justis- og beredskapsdepartementet at det at inntil 10 prosent av dei syriske kvoteflyktningane seier nei til å få asyl i Noreg, er «ein høg del», skriv Vårt Land.

Direktør Frode Forfang i UDI meiner årsakene er samansette. Ein av dei er at Noreg orienterer kvoteflyktningane om norsk kultur og verdiar for seint i prosessen. Forfang seier til avisa at dei planlegg saman med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) å trekke kulturorienteringa tidlegare inn i prosessen.

– Det handlar om at vi må ­avstemme forventningar til dei som kjem. Det er ein fordel for alle partar at dei har riktige forventningar, seier Forfang til avisa.

FNs høgkommissær for flyktningar har bedt Noreg ta imot 5.000 kvoteflyktningar neste år. Regjeringa foreslår 3.000. Det er FN som bestemmer kva flyktningar som skal få status som kvoteflyktningar.

