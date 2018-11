Drapssikta 16-åring blir framstilt for fengsling

innenriks

Guten har sidan onsdag vore innlagt på sjukehus der han er behandla for ein skade, opplyser forsvararen hans, advokat Lorentz Stavrum, til VG. Advokaten vil ikkje seie noko om kva slags skade guten får behandling for.

Fredag klokka 12.30 blir 16-åringen framstilt for varetekt i Sør-Gudbrandsdal tingrett i Lillehammer. Stavrum seier til NTB torsdag kveld at det er uavklart om 16-åringen vil møte i fengslingsmøtet. Det er også uavklart korleis guten stiller seg til siktinga om drap. Han er ikkje blitt formelt avhøyrt.

– Han har det forferdeleg. Han er jo blitt gjort kjent med siktinga. Det er klart at for nokon som blir sikta for drap, så er dette ei ufatteleg tragedie, seier Stavrum til VG.

Lensmannskontoret på Vinstra fekk ei telefonoppringing om det som blei sagt å vere ei alvorleg hending midt i eit bustadområde på Sorperoa like før klokka 16 onsdag ettermiddag. Ei politipatrulje rykte ut og var på staden etter om lag ti minutt. Polititenestemennene var væpna og arresterte guten eit par minutt seinare. Samtidig var ambulansepersonell framme på staden og starta førstehjelp så fort politiet klarerte åstaden.

Innlandet politidistrikt opplyste torsdag ettermiddag at dei ikkje vil gi ytterlegare opplysningar i saka før fredag ettermiddag.

