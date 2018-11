Forskarar: Ingen vesentleg auke i drap med mindreårig gjerningsperson

innenriks

– For ikkje lenge sidan fekk vi ei oppleving av ei geografisk opphoping, sidan det var fleire drap med mindreårig gjerningsperson på Sørlandet. No kan det kanskje verke som om vi har ei opphoping i tid, seier kriminolog og drapsforskar Vibeke Ottesen ved Universitetet i Bergen til NTB.

Onsdag ettermiddag vart ei 16 år gammal jente drepen av ein jamaldra gut på Vinstra. Motivet er førebels ukjent.

Drapssaka er den åttande med mindreårig gjerningsperson dei siste fem åra. Så seint som i sommar vart to personar drepne av gjerningspersonar på 17 år, mens mindreårige stod bak eitt drap i åra mellom 2013 og 2017.

Stor mediedekning

– Slike sjokkerande hendingar får stor mediedekning. Då får ein kanskje ei oppleving av at det skjer oftare enn det faktisk gjer, seier Ottesen.

Ho står inne for påstandar ho har komme med tidlegare om at det er svært sjeldan at barn og ungdom gjer seg skuldig i drap i Noreg. Eventuell endring i talet frå år til år vil neppe vere statistisk signifikant fordi talet på drap med mindreårig gjerningsperson uansett er så lågt. All svinging vil utgjere store prosentvise endringar på statistikken, poengterer Ottesen.

– Med ein befolkningsauke vil det nødvendigvis vere ein viss auke i slike saker. Men omfanget er så lite at det blir misvisande å snakke om prosentvis endring, seier ho.

Ekstreme nettvideoar

Valdsforskar Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøgskolen peikar likevel på ei sannsynleg endring etter tusenårsskiftet, nemleg det store tilfanget av bilde med ekstremt valdeleg innhald på nettet i sosiale medium.

– Dersom ein først er aggressiv og fascinert av drap, har ein i dag eit mykje større tilfang av bilde. Dei kan komme inn i hovudet og bli ein del av medvitet når ein ser på dei igjen og igjen, seier Bjørnebekk.

Ho støttar seg blant anna til studien «How fantasy becomes reality», som Karen Dill gav ut i bokform i 2009, og ein studie frå før 2000 om valdsporno.

Åtvarar mot moralsk panikk

Ottesen påpeikar at unge menneske generelt, og gutar og unge menn spesielt, reint biologisk har dårlegare føresetnader for å gjere langsiktige vurderingar i akutte og ekstreme situasjonar.

Den delen av hjernen som vurderer omfanget av konsekvensar, både for seg sjølv og andre, er ikkje ferdig utvikla før i midten av 20-åra – og endå litt seinare hos unge menn enn hos kvinner, poengterer ho.

– Det er derfor ungdom er den gruppa i samfunnet som er mest sårbar for å utøve både antisosiale og kriminelle handlingar. Men ein veks det av seg. Vi må ikkje få moralsk panikk når ungdom gjer seg skuldig i slike handlingar. Dei kjem til å ha ein heilt annan biologi ti år seinare og ei heilt anna forståing av det dei har gjort, så framt dei har ei normal utvikling og ingen personlegdomsforstyrring, seier Ottesen.

Verken ho eller Bjørnebekk kjenner drapssaka på Vinstra utover det som er rapportert i media, og uttalar seg på generelt grunnlag i denne saka.

