Magasin-utgivar avviklar verksemda i Noreg

Grunngjevinga for det dramatiske grepet skal vere at Bonnier over fleire år har slite med lønnsemda i den norske marknaden, primært på grunn av sviktande inntekter frå magasina, ifølgje Dagens Næringsliv.

I Noreg gir ut Bonnier Media magasina Costume, Bo Bedre, Tara og BoligPluss. Selskapet har i tillegg åtte nettstader, og det samarbeider med fleire såkalla influencarar.

– Dette er ein veldig trist dag for alle i Bonnier Media. Vi har jobba hardt og levert gode magasin med høg kvalitet og tilhøyrande nettstader gjennom krevjande tider, seier administrerande direktør Trond Juliussen i Bonnier Media AS i ei pressemelding.

Han blir sjølv ramma av avgjerda og sluttar når selskapet er avvikla.

Ifølgje Bonnier Media vil magasinere Costume, Tara og Bo Bedre leve vidare, men med ein annan produksjonsmodell.