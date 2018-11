SV vil auke barnetrygda

innenriks

SV varslar ein auke av barnetrygda med 1.200 kroner i sitt alternative budsjett for 2019. Men samtidig vil dei fjerne kontantstøtta.

– KrF ønsker i likskap med SV å kjempe mot barnefattigdom og gi ein varmare og meir fleksibel kvardag for barnefamiliane. SVs alternative budsjett viser at dei bør komme til venstresida og SV, seier Kari Elisabeth Kaski, SVs finanspolitiske talsperson og nestleiar, til ABC Nyheter som har fått sjå SVs alternative budsjett for barnefamiliar.

– Totalt vil vi bruke 2,9 milliardar meir enn regjeringa på tiltak mot barnefattigdom, seier Kaski.

Budsjettlekkasjen kjem éin dag før KrFs skjebnemøte, der Hareide må lokke fem blå delegatar over på si side for å vinne.

– Skremslene frå høgresida har vore utruleg merkeleg å følgje med på. Fordeling og miljø er dei viktigaste sakene for SV, og eg kan ikkje forstå kva som er skremmande med det, seier SV-nestleiaren.

SV varslar at dei vil starte opptrapping av barnetrygda tilbake til 1996-nivå. Etter SVs plan skal det ta fire-fem år. Det vil koste rundt 8,9 milliardar kroner, ifølgje Finansdepartementet. I sitt budsjettforslag for 2019 vil partiet bruke 1,9 milliardar kroner neste år på å auke barnetrygda.

