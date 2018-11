Skadeskoten ulvetispe felt i Tynset

innenriks

– Det var ei ung tispe på 32,4 kilo som vart felt, seier seniorrådgjevar Rannveig Helgesen i miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Hedmark til Nationen.

Ho fortel at ulven vart treft av skot allereie onsdag ettermiddag.

– Det vart gjennomført søk så lenge lysforholda gjorde det mogleg, og søket vart tatt opp igjen så fort det vart lyst i dag, seier Helgesen.

Det går for tida føre seg lisensfelling i Hedmark, og det er no felt tre ulvar av ein kvote på seks dyr. Dei to første ulvane vart felt i løpet av éin time onsdag formiddag.

(©NPK)