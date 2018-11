innenriks

Maulana Sami-ul-Haq var ein leiande geistleg i Pakistan. Han var leiar for Forsvar for Pakistan, ein paraplyorganisasjon for religiøse organisasjonar, i tillegg til ein ytterleggåande madrasa eller skule for muslimske prestar.

Han er blitt kalla «Talibans far», fordi fleire av leiarane i den islamistiske militsen er blitt utdanna ved denne skulen.

