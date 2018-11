Anne Enger meiner sentrum av norsk politikk forsvinn om KrF går til høgre

innenriks

– Dersom KrF blir bunde opp til Frp i eit regjeringssamarbeid, så er det vanskeleg for meg å sjå korleis sentrum, som har hatt ein eineståande rolle i norsk politikk i alle åra eg har vore med, kan komme til uttrykk. Sentrumstyngden vil forsvinne, seier Enger til Klassekampen.

Fredag kveld held KrF sitt skjebnemøte på Gardermoen, der 190 KrF-delegatar skal stemme over om dei ønsker at partiet skal bli verande i opposisjon, starte sonderingar med Erna Solbergs regjering eller gå i regjering med Arbeidarpartiet og Senterpartiet. Det er blå side som ligg an til å vinne, der resultatet av fylkesårsmøta enda med 99 blå mot 90 raude delegatar.

På spørsmål frå avisa om Venstre ikkje bidrar til å dra Solberg-regjeringa inn mot sentrum, slik som høgresida i KrF meiner, svarar Enger:

– Tanken bak å seie nei til eit regjeringssamarbeid med Frp var vel nettopp at dersom ein gjer det, så blir ein knytt saman ikkje berre i enkeltsaker, men i heile det politiske prosjektet.

