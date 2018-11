Bondevik: – Kan knapt hugse å ha vore så spent før eit landsmøte

innenriks

– Eg kan knapt hugse å ha vore så spent før eit landsmøte, sjølv om eg også tidlegare har vore på landsmøte med dels opprivande strid. Partiet var også delt, om ikkje akkurat på midten, i spørsmålet om norsk EU-medlemskap. Men vi greidde å samle oss etterpå, seier Bondevik til TV 2.

Saman med to andre æresmedlemmer i KrF skal Bondevik halde eit kort innlegg under landsmøtet på Gardermoen. Sidan han heile vegen har vore tydeleg på at han støttar KrF-leiar Hareides råd om å søke samarbeid med Ap og Sp, seier 71-åringen at han ikkje kjem til å bruke taletida på å delta i vegval-debatten.

– Eg håpar og trur at uansett utfall, kan partiet samle seg i etterkant. Men eg synest jo at partileiaren vår fortener støtte til den linja han no har staka ut, seier Bondevik.

